Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında son dönemdeki gelişmeleri değerlendirdi.



Kamuda istihdam çalışmalarının süreceğine işaret eden Bakan Müezzinoğlu, "2017 yılında 60 bin yeni kişi istihdam edilecek. Bunlar ağırlıklı olarak Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğünde olacak." diye konuştu.

KIDEM TAZMİNATI

Kıdem tazminatında yeni sistem tartışmalarına da değinen Müezzinoğlu, şöyle konuştu:

"İstihdamın devam edebilmesi, koşulların iyileştirilebilmesi için sürdürülebilir ve geliştirilebilir bir sistemi dünya ile yarışta var olan bir Türkiye, hep gündeminde tutmalı... Alın teri döken herkesin hak ve hukukunu havuzda biriktirecek, koruyacak yasal bir sistemi; fonu öneriyoruz."

Müezzinoğlu, "Kamu çalışanı reformunu Türkiye konuşmalı. Uzun süredir konuşuyor, yapabilmeli, inşallah yapabiliriz." dedi.



EMEKLİLERE PROMOSYON

Emeklilere banka promosyonu verilmesi konusunda gelinen noktaya ilişkin Bakan Müezzinoğlu, "Sayın Başbakanımız ilgililere gerekli talimatı verdi. İnşallah yıl sonu olmadan Sayın Başbakanımız son noktayı koyacaktır." şeklinde konuştu.