Mete Akyol hayatını kaybetti

Gazeteci Yazar Mete Akyol, 81 yaşında hayatını kaybetti.

METE AKYOL KİMDİR?

Gazeteci Mete Akyol, 1935 yılında Ordu'da dünya geldi. Yazar, ilk öğrenimini Ordu Gazi İlkokulu'nda tamamladı. Orta öğrenimini, Talas Amerikan Okulu ve Tarsus Amerikan Koleji'nde yaptı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin İngiliz dili ve edebiyati bölümünden mezun oldu.



Mesleğe öğrencilik yıllarında başladı. 1951 yılında Ulus gazetesinin çocuk sayfasında çeviriler yaptı. 1953 yılında Hürriyet gazetesinin Tarsus muhabiri olarak göreve başladı. 1959'dan 1994'e kadar Milliyet, Öncü, Hürriyet, Dünya, Günaydın, Sabah gazetelerinde muhabir, röportaj yazarı, köşe yazarı, genel yönetmen ve yayın genel yönetmeni olarak değişik görevlerde bulundu.

TRT 1, TRT 2, NTV ve tv8 televizyon kanallarında çeşitli programlar yaptı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Başkent Üniversitesi'nde gazetecilik dersleri verdi.

Akyol'un beşi gazetecilik deneyimlerini aktardığı altı kitabı bulunmaktadır. Gazeteci, mütevelli heyet üyesi olduğu Başkent Üniversitesi'nce yayımlanan Bütün Dünya'nın genel yayın yönetmenliğini yapmaktaydı.



Yazar, aynı zamanda Başkent Üniversitesi radyosu, radyo başkent ve Kanal B adlı televizyonunun üst kurul üyesiydi.

Kanal-B'de her pazartesi "Bilmek Gerek" adlı bir şöyleşi programı sunan Mete Akyol, ayrıca Başkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesiydi.