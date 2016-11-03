Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Ahaber'de Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Başbakan Yardımcısı Şimşek, otomotiv sektörüne gelecek yeni ÖTV sistemine ilişkin bilgi verdi.

Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

FETÖ'NÜN İADESİNE YÖNELİK İZLEMLERİNİZ VAR MI?

Doğrudan doğruya resmi temaslarda bulunmadım. Bakan düzeyinde önemli bir katılım vardı. FETÖ'nün nasıl bir tehdit olduğunu daha iyi anladıklarına dair bir izlenimim var.

BAŞKANLIK SİSTEMİNİN EKONOMİYE ETKİSİ

Başkanlık sistemi Türkiye'nin yapacağı en önemli reformdur. Türkiye 1970'de 1990'larda ve 2001'de önemli ekonomik krizler yaşadı. Temsilde adaleti sağlamak için Başkanlık sistemi önemli bir reformdur.

Eğer Türkiye iyi bir kurguyla yani başkanlık sistemini oturtursa idarede istikrar yaşanacak. Bir şahıs başkan olacak ve ekibini kuracak ve 5 yıl bu ülkede programını uygulayacak. Bunun alternatifi ise tekrar Türkiye'nin geçen sene hatırlıyorsunuz neredeyse hükümeti kuramayacaktık. terör örgütlerinin nasıl palazlandığını gördünüz. Bu zeminden fırsat yaratılıyor. Başkanlık Sistemi çok kritik bir reform ve biran önce geçmelidir. Seçimler ister istemez öngörülebilirliği azaltıyor. Reform yapamıyorsunuz, enerji başka alanlara kayıyor. Türkiye önüne bakacak ve tekrar yüksek büyüme patikasına oturacak.

OTOMOTİV'DE YENİ ÖTV SİSTEMİ

Tasarı mecliste. Maliye Bakanımız gereken açıklamaları yaptı. Dünya emisyona bakıyor, bir takım başka kriterlere bakıyor. Biz Türkiye olarak biraz da değerine bakalım dedik. Bazı uluslararası markalar pahalı otomobilleri daha düşük motorla Türkiye'ye özgü modeller, dizaynlar yaptılar. Türkiye anladığım kadarıyla fakir daha az vergi versin zengin daha çok versin kritieri ile ÖTV'de de böyle bir sistem söz konusu. Değeri yükseldikçe daha çok verginin ödenebileceği bir sistem getiriyoruz.