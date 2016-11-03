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Marmara Üniversitesi'nde '' operasyonu!

soruşturması kapsamında Marmara Üniversitesi'ne yapılan operasyonda "" kullandığı tespit edilen 12 akademisyen gözaltına alındı.

Marmara Üniversitesinde ByLock operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Marmara Üniversitesi'nde görevli aralarında doçent, yardımcı doçent ve araştırma görevlilerinin bulunduğu akademisyenlere yönelik /PDY soruşturması kapsamında '' operasyonu düzenlendi.

Polis ekipleri sabah saatlerinde İstanbul merkezli Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 5 ilde çok sayıda adrese yönelik eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda ilk belirlemelere göre Marmara Üniversitesi'nde görevli 12 akademisyen gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe 10:01
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