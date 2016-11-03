Kozmik oda soruşturmasında önemli gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, "kozmik oda" olarak bilinen soruşturmada Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline "kumpas" kurulduğuna yönelik deliller elde edilmesi üzerine açtığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 kişiden 14'ü tutuklandı.

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında geçen hafta gözaltına alınan 27 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, 10 kişiyi serbest bırakırken şüphelilerden 17'si tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerden 14'ünün tutuklanmasına, 3'ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

"FETÖ üyesi olmak" ve "askeri casusluk" suçlarından yürütülen soruşturma dosyasında toplam şüpheli sayısının 135 olduğu, bunlardan 34'ünün FETÖ soruşturmaları kapsamında halen tutuklu bulunduğu kaydedildi.

"KOZMİK ODA" SORUŞTURMASI

"Kozmik oda" olarak anılan soruşturma, Aralık 2009'da, dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a "suikast düzenleneceği" iddiası üzerine başlatılmıştı.

Soruşturmada, meslekten ihraç edilen savcı Mustafa Bilgili'nin talebiyle bazı şüphelilerin görev yaptığı Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığında, "devlet sırrı" niteliğinde belgelerin bulunduğu 11 ve 16 nolu odalarda (kozmik oda) dönemin Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi Kadir Kayan arama yapmıştı.

Yıllarca savcı Bilgili'de bulunan dosya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığındaki yeni iş dağılımının ardından görevlendirilen savcı tarafından, Mart 2015'te takipsizlik kararıyla sonuçlandırılmıştı.

Kararda, "Şüphelilerin, Arınç'a ya da hükümet üyesi diğer bakanlara karşı suikast hazırlığı yaptıklarına, cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs eylemini gerçekleştirmek üzere, silahlı terör örgütü kurduklarına, yönettiklerine veya üye olduklarına dair delil bulunamamıştır." ifadesi kullanılmıştı.

"Kozmik oda"da aramaya ilişkin işlemlerde imzası bulunan hakim ve savcılar hakkında soruşturma başlatan HSYK Başmüfettişliği de "kozmik oda" soruşturmasında görev yapan bazı polis, asker ve TÜBİTAK görevlilerinin usulsüz işlemler yaptıkları yönündeki delilleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmişti.

Başsavcılık da bu kişiler hakkında "FETÖ üyesi olmak" ve "askeri casusluk" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Bu soruşturma dosyasındaki belgelerde, "Kozmik oda soruşturmasının Arınç'a saldırı iddialarının araştırılmasından ziyade Genelkurmay Seferberlik Tetkik Kurulu Ankara Bölge Başkanlığı Kozmik Odasında, başta Fetullah Gülen grubu olmak üzere, tarikatlar ve cemaatlerin devlet içindeki kadrolaşmalarıyla ilgili ne tür çalışmaların yapıldığının ortaya çıkarılması amacıyla yürütüldüğünün değerlendirildiği" belirtilerek, "Arama işlemleri gerçekleştirerek devlet sırrı niteliğindeki evrakın da içinde bulunduğu tüm verilere el koymakla Genelkurmay Seferberlik Tetkik Kurulunu bir kısım faili meçhul olaylarla irtibatlandırmak amacıyla polis, savcı, hakim üçgeninde kumpas faaliyetinin gerçekleştiği ortaya konulmuştur." ifadesine yer verilmişti.