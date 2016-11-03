"Kemal Batmaz çok kritik bir isim"

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kodalak, "FETÖ soruşturması kapsamında şu anda 4 bin 359 asker ve sivil tutuklu bulunuyor. Bu rakamlar sürekli değişiyor. Soruşturma kapsamında asker ve sivil soruşturduğumuz kişi sayısı ise toplamda 10 binin üzerinde." dedi.

"FETÖ soruşturmasında ilk davalarımızı, kesin bir tarih vermemekle birlikte 2017 yılının başında açmaya başlayacağız." diyen Kodalak, "Belki bu yılın son ayında da açacağımız dava veya davalar olabilir ama 2017 yılı ile seri şekilde dava açmaya başlayacağımızı hesap ediyoruz, planlıyoruz." açıklamasında bulundu.

"KEMAL BATMAZ ADİL ÖKSÜZ'ÜN ÜSTÜ OLABİLİR"

Türkiye genelindeki 3 binden fazla hakim ve savcıyla ilgili FETÖ kapsamındaki soruşturmayı tek elden yürüttüklerini belirten Kodalak, "Hakim savcı soruşturmalarında davaları tek tek açmayı düşünüyoruz. 3 bin hakime dava açacaksak, 3 bin ayrı dava açacağız. Bunun haricinde sadece olaylarla irtibatlı, aynı olayın içinde bulunmuş hakim-savcı olursa onları beraber açacağız." dedi.

Başsavcı Kodalak, FETÖ soruşturmasında ortaya çıkan Akıncı Üssü'ndeki görüntülerde tespit edilen Kemal Batmaz'ın darbenin çok kritik isimlerinden biri olduğunu da belirterek, "Adil Öksüz kadar önemli olduğunu, belki de onun üstü olabileceğini gördük, değerlendirdik. Bu şekilde darbenin bir karanlık yüzünü daha ortaya çıkarmış olduk." şeklinde konuştu.