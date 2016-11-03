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nca, Genel Komutanlığından /PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu değerlendirilen bin 218 personelin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

FETÖye ağır darbe! Bin 218 personel uzaklaştırıldı

nca, Genel Komutanlığından, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu değerlendirilen bin 218 personelin görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığından, FETÖ/ PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 419'u subay, 604'ü astsubay, 158'i uzman jandarma çavuş, 28'i uzman erbaş ve 9'u memur olmak üzere toplam bin 218 personelin görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe 10:17
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