İçişleri Bakanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığından, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu değerlendirilen bin 218 personelin görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.
İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığından, FETÖ/ PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 419'u subay, 604'ü astsubay, 158'i uzman jandarma çavuş, 28'i uzman erbaş ve 9'u memur olmak üzere toplam bin 218 personelin görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.
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