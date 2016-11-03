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İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu

İzmir'in Tire ilçesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Eski nüfus müdürü FETÖden tutuklandı!

İzmir'in Tire ilçesinde yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tire Cumhuriyet Başsavcılığını yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Tire ve Buca'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda Tire eski Nüfus Müdürü H.K (63), kanun hükmünde kararnameyle TEİAŞ'tan ihraç edilen B.K (33) ve örgütün toplantılarına katıldığı tespit edilen A.K (55) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan H.K ve B.K çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, A.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • 03 Kasım 2016, Perşembe 17:49
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