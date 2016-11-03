İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda çok sayıda akademisyen gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.