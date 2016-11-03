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'da e / operasyonu

'da / soruşturması kapsamında e yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbulda akademisyenlere FETÖ/PDY operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. / soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda çok sayıda akademisyen gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe 09:29
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