İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda çok sayıda akademisyen gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
İstanbul'da akademisyenlere FETÖ/PDY operasyonu
İstanbul'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında akademisyenlere yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Etiketler: FETÖ , PDY , İstanbul , Akademisyenler
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