Musul'u DEAŞ'tan temizlemek için başlatılan operasyon tüm hızıyla devam ediyor. Irak Savunma Bakanlığı, Irak ordusuna bağlı özel kuvvetlerin Musul kent merkezine girdiğini duyurdu.

Musul'un doğu girişindeki Gökçeli mahallesinde de güvenliği sağlamak için yoğun çatışma yaşanıyor.

DEAŞ'lı teröristler, intihar eylemleri ve keskin nişancılarla güvenlik güçlerine saldırıyor. Irak askerleri de zırhlı araçlarını ve DEAŞ'tan temizlenen evleri mevzi olarak kullanıyor.

Tahliye edilen siviller aranarak, sorgulamadan geçiriliyor. Çünkü teröristlerin sivillerin arasına karışarak kaçmasından endişe ediliyor.

Irak güvenlik güçleri önceki gün Musul kent merkezine bir kilometre mesafede yer alan Gökçeli mahallesine girmişti.



2014 yılından bu yana DEAŞ'ın kontrolünde olan Musul'a, Irak ordu birlikleri ilk kez giriş yapmış oldu.