İlker Başbuğ: Darbe başarılı olsaydı...

Fetullahçı terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda bugün eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ geldi. İlker Başbuğ,



"Türkiye o gece bir felaketin eşiğinden dönmüştür. Allah korusun başarılı olsalardı bugün Türkiye'nin nerede olduğunu düşünmek dahi istemiyorum. Ama inanın ki eğer onlar başarılı olsaydı bugün Türkiye'de ne demokrasi ne laik devlet sistemi ne hukuk devletinin zerresi ortada kalmazdı. Bu yaşanılan olay ciddi, vahim kapsamlıdır bana göre. Bu yaşanılanları 'bir oyun' diye değerlendirilmesi veya diğer terimlerle değerlendirilmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu düşüncelere ve değerlendirmelere katılmadığımın ifade ediyorum. Bana sorarsanız neden 15 Temmuz başarılı olmadı diye? En büyük etken ne ? ... Ben derim ki TSK'nın komut akademisinin darbe girimine karşı durması ve bu girişime direnmesidir. En önemli neden olarak bunu düşünürüm" diye konuştu..