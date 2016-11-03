Fetullahçı terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda bugün eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ geldi. İlker Başbuğ,
"Türkiye o gece bir felaketin eşiğinden dönmüştür. Allah korusun başarılı olsalardı bugün Türkiye'nin nerede olduğunu düşünmek dahi istemiyorum. Ama inanın ki eğer onlar başarılı olsaydı bugün Türkiye'de ne demokrasi ne laik devlet sistemi ne hukuk devletinin zerresi ortada kalmazdı. Bu yaşanılan olay ciddi, vahim kapsamlıdır bana göre. Bu yaşanılanları 'bir oyun' diye değerlendirilmesi veya diğer terimlerle değerlendirilmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu düşüncelere ve değerlendirmelere katılmadığımın ifade ediyorum. Bana sorarsanız neden 15 Temmuz başarılı olmadı diye? En büyük etken ne ? ... Ben derim ki TSK'nın komut akademisinin darbe girimine karşı durması ve bu girişime direnmesidir. En önemli neden olarak bunu düşünürüm" diye konuştu..
İlker Başbuğ: Darbe başarılı olsaydı...
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nda yaptığı konuşmada 15 Temmuz gecesiyle alakalı önemli açıklamalarda bulundu
Fetullahçı terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda bugün eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ geldi. İlker Başbuğ,
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sabah gazetesinde darbecilerin sıncandaki hapishanede kaçış planları ve 2.ci kalkış planları ortaya çıkmış ben buradan hükümetimize sesleniyorum bu şerefsizler hiç bir zaman rahat durmayacaklar, bu bakımdan idamı mutlaka bunları da kapsayacak şekilde çıkarın, hainlerin hayatta kalması, Türkiye'nin başına beladır
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