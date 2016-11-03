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: Darbe başarılı olsaydı...

Eski Genelkurmay Başkanı , TBMM 'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nda yaptığı konuşmada gecesiyle alakalı önemli açıklamalarda bulundu

İlker Başbuğ: Darbe başarılı olsaydı...

Fetullahçı terör Örgütü'nün () darbe girişimini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda bugün eski Genelkurmay Başkanı geldi. İlker Başbuğ,

"Türkiye o gece bir felaketin eşiğinden dönmüştür. Allah korusun başarılı olsalardı bugün Türkiye'nin nerede olduğunu düşünmek dahi istemiyorum. Ama inanın ki eğer onlar başarılı olsaydı bugün Türkiye'de ne demokrasi ne laik devlet sistemi ne hukuk devletinin zerresi ortada kalmazdı. Bu yaşanılan olay ciddi, vahim kapsamlıdır bana göre. Bu yaşanılanları 'bir oyun' diye değerlendirilmesi veya diğer terimlerle değerlendirilmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu düşüncelere ve değerlendirmelere katılmadığımın ifade ediyorum. Bana sorarsanız neden 15 Temmuz başarılı olmadı diye? En büyük etken ne ? ... Ben derim ki TSK'nın komut akademisinin darbe girimine karşı durması ve bu girişime direnmesidir. En önemli neden olarak bunu düşünürüm" diye konuştu..
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe 12:59
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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kenan kenan

sabah gazetesinde darbecilerin sıncandaki hapishanede kaçış planları ve 2.ci kalkış planları ortaya çıkmış ben buradan hükümetimize sesleniyorum bu şerefsizler hiç bir zaman rahat durmayacaklar, bu bakımdan idamı mutlaka bunları da kapsayacak şekilde çıkarın, hainlerin hayatta kalması, Türkiye'nin başına beladır

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cevapla 03.11.2016 13:36
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