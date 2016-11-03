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HoliKAN

Beşiktaş maçı öncesi metroya ücret ödemeden turnikelerin üzerinden atlamaya çalışan Napolili taraftarlar, ortalığı karıştırdı. Güvenlik görevlisine şişeyle saldıran İtalyan holigana, Beşiktaşlıların tepkisi çok sert oldu!

HoliKAN
İstanbul'a gelişleri olay olan İtalyan holiganların, Şirinevler Metrosu'nu birbirine kattığı görüntüler ortaya çıktı. Önceki gün Atatürk Havalimanı'nda gerginlik yaşatan ve kavga çıkarmaya çalışan aynı tavrı metro istasyonunda da sergiledi.

LAF ATINCA...
Beşiktaş'ın stadına giden holiganlar, turnikelerden ücretsiz geçmek istedi. Güvenlik görevlileri İtalyanları uyardı. Holiganlar Beşiktaş taraftarlarına da sataşınca ortalık savaş alanına döndü. İtalyan taraftar S.V.'nin bira şişesiyle saldırdığı güvenlik görevlisi M.E. yaralandı. Alkollü Napoli taraftarı tekme tokat dayak yedi. Şişeyle işkence edilen holigan kanlar içinde kaldı. Yere yığılan İtalyan'a sağlık görevlileri müdahale etti. Bu sırada vatandaşlar büyük panik yaşadı.


Tekme tokat kavga eden öfkeli taraftarlar güçlükle sakinleştirildi. Polis olaya müdahale etti.

SALDIRGANA GÖZALTI
İtalyanlar çıkışa doğru koşmaya başladı. Metronun merdivenlerinde tekme ve yumrukların uçuştuğu kavga bir taraftarın kamerasına yansıdı. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İtalyan saldırgan S.V.'nin gözaaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildiğini kaydetti. Yetkililer taraftarların pasaport yerine kimlikleriyle Türkiye'ye giriş yaptığı şeklindeki iddialara da açıklık getirdi. Açıklamada, İtalyan taraftarların mevzuata uygun şekilde Türkiye'ye giriş yaptığı vurgulandı. Kavga, sosyal medyayı da salladı.

'ADAMLAR SOPAYLA GELDİ ÜLKEYE'
* Merdivenden yukarı doğru kaçanlar....
* İnsanlar az daha katil olacaktı!
* Bu fotoğrafı keşke paylaşmasalardı. Üzüldüm...
* Nedir bu merdiven sevdası anlamadın arkadaş...
* Herkes Napoli taraftarına dayak atanlara medeniyetsiz diyor.
* Adamlar sopayla geldi ülkeye...
* Ülke adına utanç verici
* Akbil basmazsa olacağı bu!
* Utanacağına sevinenler var. Bu nasıl insanlıktır?
* Etrafa küfürler savurup taşkınlık yaptıkları doğru ama karşılığı bu olmamalıydı...
* Nerede kaldı bizim misafirperverliğimiz...
* Adamlar maça değil kavgaya gelmiş!
* Bize küfür ettiler, insanlar zıvanadan çıktı...
Etiketler:
  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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