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Eş başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'dan sonra HDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Ferhat Encü, Ziya Pir, Selma Irmak, Mehmet Ali Aslan, Leyla Birlik, Nursel Aydoğan da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı
Etiketler:
HDP
, Sırrı Süreyya Önder
, ferhat encü
, Ziya Pir
, Selma Irmak
, Mehmet Ali Aslan
, Leyla Birlik
, Nursel Aydoğan
, PKK
, Terör örgütü
, soruşturma
, gözaltı
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Gazete
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