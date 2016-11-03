HDP'li vekilin pasaportuna el koyuldu

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün yurt dışına çıkışına izin verilmedi.

Encü, Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitmek için saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'na ulaştı. Pasaport kontrolü sırasında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edilen Encü'nün pasaportuna el konuldu.

Yurt dışına çıkışına izin verilmeyen Encü, havalimanından ayrıldı.

Encü, yaptığı yazılı açıklamada, bir programa katılmak üzere Brüksel'e gitmek için geldiği havalimanında, Şırnak Sulh Ceza Mahkemesinin aldığı yurt dışına çıkış yasağı sebebiyle pasaportuna el konulduğunu ve uçuşuna engel olunduğunu kaydetti.