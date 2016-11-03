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HDP'li vekilin pasaportuna el koyuldu

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü yurtdışına çıkmak isterken pasaportuna el konuldu

HDPli vekilin pasaportuna el koyuldu

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün yurt dışına çıkışına izin verilmedi.

Encü, Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitmek için saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'na ulaştı. Pasaport kontrolü sırasında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edilen Encü'nün pasaportuna el konuldu.

Yurt dışına çıkışına izin verilmeyen Encü, havalimanından ayrıldı.

Encü, yaptığı yazılı açıklamada, bir programa katılmak üzere Brüksel'e gitmek için geldiği havalimanında, Şırnak Sulh Ceza Mahkemesinin aldığı yurt dışına çıkış yasağı sebebiyle pasaportuna el konulduğunu ve uçuşuna engel olunduğunu kaydetti.
  • 03 Kasım 2016, Perşembe 14:43
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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tepki tepki

olmasi gerek vekil kral kim olursa eger suc var ise kaciyor ifade vermiyorsa ilk mal varliklarina ve pass ev emekli parasina el koyacaksin hainler kacmak icin firsat bekliyor bence yapilan dogru direk orda yakala hapise at yakalama karari var ise

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evet0
hayır0
cevapla 03.11.2016 16:08
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