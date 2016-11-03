Gülen’i korku sardı

Türkiye bastırdı. ABD, FETÖ'nün suçörgütü olduğunu anlamaya başladı. Bunedenle Gülen büyük panik yaşadı. Teröristbaşıuzun süredir yaşadığı ABD'ninkendisine yönelik tavrının ne olacağınıkestiremediği için ininden çıkamadı.FETO, kendisine bir suikast olabileceğikorkusu yüzünden de neyapacağını şaşırdı. Önlem olarakda Pensilvanya'daki çiftliğindemedyaya dağıtılan fotoğraflarnedeniyle kamuoyunun da bildiği yatakodasını kullanmama kararı aldı. Gülen,her gece çiftliğin başka bir odasında uyumayabaşladı. Öte yandan Gülen'in ABD'lisağlık kurumları ve doktorlarınaartık güvenmediği için çiftliğindendışarı adım atmadığı saptandı. Birçokrahatsızlığı olan ve böbrek sorunuyaşayan teröristbaşının bu hastalığıiçin sürekli Türk doktor bulmaya çalıştığıöğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.