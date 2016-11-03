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Gülen’i sardı

Gülen’i korku sardı
Türkiye bastırdı. ABD, FETÖ'nün suç örgütü olduğunu anlamaya başladı. Bu nedenle Gülen büyük panik yaşadı. Teröristbaşı uzun süredir yaşadığı 'nin kendisine yönelik tavrının ne olacağını kestiremediği için ininden çıkamadı. FETO, kendisine bir suikast olabileceği korkusu yüzünden de ne yapacağını şaşırdı. Önlem olarak da Pensilvanya'daki çiftliğinde medyaya dağıtılan fotoğraflar nedeniyle kamuoyunun da bildiği yatak odasını kullanmama kararı aldı. Gülen, her gece çiftliğin başka bir odasında uyumaya başladı. Öte yandan Gülen'in ABD'li sağlık kurumları ve doktorlarına artık güvenmediği için çiftliğinden dışarı adım atmadığı saptandı. Birçok rahatsızlığı olan ve böbrek sorunu yaşayan teröristbaşının bu hastalığı için sürekli Türk doktor bulmaya çalıştığı öğrenildi.

ZÜBEYDE YALÇIN
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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