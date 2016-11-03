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TSK'dan terör örgütü 'a ağır darbe!

Fırat Kalkanı Harekâtı'nın 72. günününde terör örgütü , /'ye yapılan operasyonlarda 22 terörist etkisiz hale getirildi

TSKdan terör örgütü DEAŞa ağır darbe!
Genelkurmay Başkanlığınca, 'nın 72. gününde yaşanan çatışmalarda 22 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, 11 muhalifin yaralandığı bildirildi. Harekatta 100 DEAŞ ve 4 / hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak teröristlerce kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri ve komuta kontrol tesislerinin imha edildiği belirtildi.
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe 09:54
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