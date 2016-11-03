FETÖ üyesi 5 bin 544 tutuklunun kaldığı Sincan Cezaevi'nde firar planı son anda deşifre oldu. Koğuşlarda yapılan aramada; cezaevinin detaylı krokisi, şifreli notlar ve kaçış planları bulundu.



15 Temmuz darbe girişiminin beyin takımının da aralarında bulunduğu 5 bin 544 FETÖ üyesinin kaldığı Sincan Cezaevi'nde firar ve kalkışma planı son anda deşifre edildi.

Bütün planları hazırlanan firarın, kasım ayı için planlandığı ortaya çıktı.

DETAYLI KROKİLER

Sincan Cezaevi Tabur Komutanlığı'nın FETÖ zanlılarının koğuşlarına yaptığı ani baskınlarda; krokiler, kaçış planları, şifreli notlar, koğuş ve havalandırma planları ele geçirildi.

Cezaevi planının en ince ayrıntısına kadar yer aldığı krokilerde, hava savunma sistemlerinin yerlerinin bile işaretlendiği görüldü.

ACİL KODUYLA ÖNLEM UYARISI

NTV'nin haberine göre; Ayrıntılı bir rapor hazırlayan Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı, acil koduyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nı derhal önlem alınması için uyardı.

Uyarı yazısında cezaevinin kapasitesinin 6 bin olmasına rağmen 8 bin 76 tutuklu ve hükümlü kaldığına dikkat çekildi.





İSYAN, KARGAŞA, REHİN ALMA...

Cezaevinde kalan 5 bin 544 FETÖ üyesinin birbirlerini tanıdıkları için havalandırma sırasında sesli ve yazılı notlarla haberleştiklerine işaret edilen yazıda, "FETÖ üyelerinin sık sık hastaneye sevk aldırarak yüzyüze temas kurdukları, isyan, kargaşa, rehin alma, yangın ve firara teşebbüs etme gayreti içinde oldukları değerlendirilmektedir" denildi.

Yazıda, bazı FETÖ üyesi asker şahısların gayrı-nizami harp, sabotaj planı yapma gibi konularda uzman oldukları uyarısında bulunuldu.





ÇALIŞANLAR HAKKINDA BİLGİ TOPLADILAR

Örgüt üyelerinin kendi aralarında gizli haberleşme için şifreli yazışma teknikleri geliştirdikleri, jandarma ve cezaevi personeli hakkında bilgi topladıkları da tespit edildi.

"CENK BAŞLIYOR"

Ele geçirilen şifreli notlarda, "Sıkıntı, içerdekilerle dışardakiler birleşince bitecek", "Şehitler toplanın cenk başlıyor" şeklinde ifadeler olduğu görüldü.

PERSONEL SAYISI ARTIRILDI

Bu gelişmenin ardından cezaevini koruyan personel sayısı artırıldı.

YARDIM İDDİASINA SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsacılığı, zanlıların cezaevi personelinden yardım aldığı iddialarına yönelik olarak da soruşturma başlattı.















