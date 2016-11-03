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'nün Brezilya tezgahı! Fenerbahçe'li 3 futbolcuya ödül vermişler

'nün nın Brezilya'da düzenlediği organizasyonlarda Fenerbahçe'nin eski kaptanı , Mehmet Aurelio ve teknik direktör 'ya ödüller vererek Brezilya medyasında adını duyurmaya çalıştığı ortaya çıktı

FETÖnün Brezilya tezgahı! Fenerbahçeli 3 futbolcuya ödül vermişler

'nün Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkma planlarına, Brezilya'da bir zamanlar Türkiye'de forma giymiş Brezilyalı futbolcu ve teknik adamları da alet ettiği ortaya çıktı. Brezilya'da üç şehirde kurulan ve FETÖ propagandası yapan Türkiye-Brezilya Kültür Merkezi'nin başkanı 'nin () çeşitli vesilelerle düzenlediği organizasyonlarda Fenerbahçe'nin eski kaptanı , Mehmet Aurelio ve teknik direktör 'ya ödüller vererek Brezilya medyasında adını duyurmaya çalıştığı ortaya çıktı. Faaliyetlerine 5 yıl önce başlayan Sao Paulo, Brasilia ve Rio de Janeiro şehirlerinde şube açan Türkiye-Brezilya Kültür Merkezi, FETÖ'nün ABD'deki karanlık yüzü Enes Kanter'i de geçen yaz Brezilya'ya davet edip organizasyonlar düzenledi. TürkiyeCumhuriyeti aleyhine kara propaganda yapan iftira ve yalanlarla dolu yazılara yer verilen Türkiye-Brezilya Kültür Merkezi'nin resmi internet sitesinde FETÖ yapılanmasından ise övgüyle bahsedildi.Karanlık yapının 15 Temmuz darbe girişiminden iki hafta sonra Sao Paulo Meclisi'nde düzenlediği törende Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'ya ödül verdiği sitedeki fotoğraflarla belgelendi.

BREZİLYA İMAMI, ALEX'LE BİRLİKTE
Türkiye-Brezilya Kültür Merkezi Başkanı Mustafa Göktepe (FETÖ'nün Brezilya imamı), Brezilya'da düzenledikleri bir organizasyonda Alex de Souza ile birlikte çektikleri fotoğrafı 29 Mayıs 2015 tarihinde Instagram'dan paylaşmıştı.
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe 09:25
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