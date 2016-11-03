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Eski liderlere sorulacak

15 Temmuz'u araştırmak için kurulan , eski Cumhurbaşkanı ve Başbakanlara hakkında yazılı soru gönderecek.

Eski liderlere FETÖ sorulacak
Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 15 Temmuz darbe girişimini araştırmak amacıyla kurulan yeni bir karar aldı.

Araştırma Komisyonu, eski Cumhurbaşkanı ve Başbakanlara FETÖ hakkında yazılı soru gönderecek.
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe 20:24
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