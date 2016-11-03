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’da başladı

Diyarbakır’da hizmet başladı
Terör soruşturması nedeniyle Başkanı Gültan Kışanak'ın tutuklanmasının ardından şehre başkan olarak Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla atandı. Yeni başkan ilk olarak günlerdir yapılmayan otobüs seferlerini başlattı ve ulaşımı ücretsiz yaptı. Tüm birimlere temizlik talimatı veren yeni başkan, hemen şehri temizletti.
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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