Dışişleri'nden Belçika'daki skandal karara sert tepki

Bakanlıktan Belçika'da süren PKK davası hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Belçika'da yerleşik PKK terör örgütü ile iltisaklı 36 özel ve tüzel kişiye karşı Belçika Federal Savcılığı tarafından başlatılan ve 2010 yılından bu yana süren soruşturmada yetkili Soruşturma Dairesinin, Federal Savcılığın davanın Ceza Mahkemesine sevkine yönelik talebini reddettiği öğrenilmiştir" ifadesine yer verildi.

Bu kararın, terörle mücadelede ilkesiz bir tutumun ve PKK terör örgütünün bugüne kadar Belçika'da rahatça faaliyet gösterebilmesine imkan sağlayan zihniyetin açık ve yeni bir göstergesi olarak değerlendirildiği belirtilen açıklamada, karar kınandı.

Açıklamada, Belçika yargısının, 2010'dan bu yana hukuk ilkelerine uymayan bir şekilde sürüncemede bırakılan söz konusu davaya ilişkin bugün yaşanan vahim yanlışı düzeltecek adımların gecikmeksizin atılmasının beklendiği bildirildi.

FEDERAL SAVCILIĞIN İTİRAZ HAKKI BULUNUYOR

Davada PKK üyeleri, Belçika ve diğer Batı Avrupa ülkelerinden genç ve çocuk yaştakileri ailelerinden koparttıktan sonra Belçika'nın yanı sıra Yunanistan ve Irak'taki kamplarda eğitim vermek, sahte evrak düzenlemek ve haraç toplamakla suçlanıyordu.

Belçika Mahkemesi, bugünkü duruşmada, terör faaliyetlerinde yer almanın yanı sıra çocuk yaştakilerin kaçırılması, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve ölüm tehdidinde bulunmakla yargılanan PKK üye ve yöneticilerinin yaptıklarının "terör eylemi" olmadığına hükmetmiş, kararın gerekçesinde, "silahlı mücadele, terör suçlaması kapsamında değerlendirilemez" iddiasına yer vermişti.

PKK, AB'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor. Liste Belçika'yı da bağlıyor. Belçika Federal Savcılığın karara itiraz etme hakkı bulunuyor.