Türkiye, İsrail'in altında tutmakta olduğu Doğu Kudüs'teki yasadışı yerleşimlerde 181 ilave konuta daha onay vermesini kınarken barış zemini tahrip eden bu yöndeki adımların "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail'in, işgal altında tutmakta olduğu Doğu Kudüs'teki yasadışı yerleşimlerde 181 ilave konuta daha onay vermesini kınıyoruz. Filistin halkının kendi toprakları üzerindeki en temel haklarını ihlal eden ve barış zeminini tahrip eden bu adımlar kabul edilemez" denildi.
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