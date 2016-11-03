"Cumhurbaşkanı, FETÖ ile tek başına mücadele etti"

Başbuğ, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ile bu terör örgütünün faaliyetlerinin tüm yönleriyle araştırılması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

TÜRKİYE FELAKETİN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ: Türkiye o gece felaketin eşiğinden dönmüştür. Onlar başarılı olsalardı ne demokrasi ne laiklik ne hukuk devletinin zerresi ortada kalmazdı. Bu olay ciddidir, vahimdir, kapsamlıdır. Bir 'oyun', 'senaryo' şeklinde değerlendirilmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum.



GÜLEN'İN TALİMATIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ: 15 Temmuz Fethullah Gülen terör örgütünün silahlı darbe girişimidir. Genelkurmay Başkanı'nın 'Fethullah Gülen'le görüştürmek istediler' açıklamasının doğruluğuna inanıyorum. Bu darbe girişiminin Fethullah Gülen tarafından yönlendirilip emir verildiğini görmemek büyük hata olur. Darbe girişiminin hazırlık süreci olmadan uygulandığını düşünmek akla ziyandır. İstihbarat birimleri bu hazırlık sürecini nasıl tespit edememiştir? Zafiyet söz konusudur.



KOZMİK ODADAN BELGE ÇIKTIĞI YALAN: Kozmik odadan evrak çıktığı yalan. Kozmik odaya girilmesinde sorumluluk bana ait. Müsaadeyi ben verdim pişman değilim. İzin vermeseydik, 'bütün faili meçhullerin burada kayıtları vardı, yok ettiler' denilecekti, TSK üzerinde silemeyeceğimiz şaibe olarak kalacaktı.



CUMHURBAŞKANI FETÖ'YE KARŞI CİDDİ ŞEKİLDE MÜCADELE ETTİ: 2012'de benim alınmam var. Benim alınmam deneme, testtir. 'Bakalım toplum ne tepki gösterecek, siyasi iktidar ne gösterecek'. Tepki yok. 'Bir Genelkurmay Başkanı'nı alıyoruz, oh ne güzel toplum da pek tepki göstermedi, kendi kurumu da tepki göstermedi, çekineceğimiz bir nokta yok. Çıtayı biraz daha yükseltelim... MİT Müsteşarı...' Bu olaya geldiğinde, Sayın Başbakan olayın vehametini anladı. MİT Müsteşarı'na da izin verseydi benim kanaatim o ki; 3'üncü hedef kendisiydi. Orada 2012 Şubat'ında müdahale edilerek, süreç bir noktada engellenmeye çalışıldı. Bana göre savaş 2012'de başladı. Kiminle, iktidar ile FETÖ. İster 2014, ister 2012 deyin, bu süreç nereye kadar geliyor; 14 Temmuz 2016'ya kadar geliyor. Bu süreçte baktığımız zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın FETÖ'ye karşı ciddi şekilde mücadele ettiğini görüyoruz. Şu nedenle, bu nedenle. Haksız sorular değil ama siyasi bir konuya girmek istemiyorum, zaten girmem. Sonuca odaklanmanın önemsenmesi gerekir. Bu dönemde Sayın Cumhurbaşkanı tek başına mücadele etti. Başka biri daha var; 2008, 2010'da da ben tek başıma mücadele ettim. Bu süreçte, o dönemde Başbakan, bugünün Sayın Cumhurbaşkanı'nın tek başına kararlı şekilde mücadele ettiğini düşünüyorum. 2014'ten alın, 2012'den alın, herkes Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu mücadelesine ayak uydursaydı 15 Temmuz'a gelir miydik, gelmez miydik?