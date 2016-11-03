Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne önceki gün İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan görevlendirme ile kayyum olarak atanan Ankara'nın Etimesgut İlçe Kaymakamı Cumali Atilla, dün görevine başlar başlamaz esnaf gezisi düzenleyip halkın sorunlarını dinlemişti. Bugün de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy ve kendisi gibi Sur ilçesine kayyum olarak atanan Bilal Özkan ile esnafı gezen Atilla, yeni görevi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"DİYARBAKIR'I DAHA GÜZEL SEVİYEYE GETİRMEYE GAYRET GÖSTERECEĞİZ"

Bu görevin hem şahsı adına hem Diyarbakır adına hayırlı olmasını dilediğini kaydeden Atilla, şunları söyledi:



"Dün itibari ile göreve başladık. Bana bu görevi tevdi eden Bakanımıza, Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımıza öncelikle teşekkür ediyorum. İnşallah, yüce Rabbimin yardımı ve aziz Diyarbakır'ın aziz hemşehrilerimin de desteği ile güzel Diyarbakır'ımızı daha güzel seviyeye getirmeye gayret göstereceğiz. İnşallah Diyarbakır sizlerle birlikte daha da güzel olacak. Diyarbakırlı vatandaşlarımız yaklaşık 17 yıldır hizmetlerden yeterince faydalanamadı. Bundan sonra inşallah devletimizin bütün imkanları şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da desteği ile daha güzel şeyler yapılacak. Ben o tehditlere hiçbir zaman değer vermiyorum. Yüce Rabbim bizi koruyacak, bu aziz milletimizin duaları ile biz sizlerle çok güzel şeyler yapacağız."