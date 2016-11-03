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ve Irak'ın kuzeyinde hava harekatı

ve Zap bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında, tespit edilen silah mevzisi, sığınak ve barınaklar imha edildi. Şırnak 'de, Irak kuzeyindeki bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan 6 terörist teslim oldu.

14 dakikada inleri başlarına yıkıldı!

'nin ilçesi kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında, tespit edilen silah mevzisi, sığınak ve barınaklar imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün 02.28 - 02.42 saatleri arasında Hakkari Çukurca kırsalı ve Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla hava harekatı düzenlendi.

Bölgede tespit edilen silah mevzisi, sığınak ve barınaklar imha edilirken, görevlerini başarıyla tamamlayan savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.

Öte yandan Şırnak'ın ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan 6 terörist, güvenlik güçlerine silahsız ve teçhizatsız olarak teslim oldu. Şanlıurfa Mürşitpınar'da ise Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan PKK/PYD terör örgütü mensubu bir terörist yakalandı.

Güvenlik güçleri, Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki arazi araması sırasında iki antitank roketatar mühimmatı ele geçirdi.

YASA DIŞI SINIR GEÇİŞLERİ
Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 621, Türkiye'den de Suriye'ye geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı. Bu kişilerle beraber, bir araç, 153 paket sigara, bir cep telefonu, bir bilgisayar, 153 dolar, 397 lira ile bir kredi kartı ele geçirildi.

Güvenlik güçleri, Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 3, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 163, Türkiye'den de Bulgaristan'a geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı. Bu müdahaleler sırasında ise 198 kilogram çay, iki binek hayvanı ile 32 bin 500 paket sigara ele geçirildi.
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe 12:44
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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taka41 taka41

ne Zaman ki Ankara kendi öz silahlarini IHA Larini ve fetö hainlerini ordudan temizlemeye basladi...pkk ya karsida gercek sonuc alinmaya baslandi. yani 40 yildir bosa mermi attik.200 milyar dolar Duman oldu...

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cevapla 03.11.2016 12:52
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