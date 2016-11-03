Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında, tespit edilen silah mevzisi, sığınak ve barınaklar imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün 02.28 - 02.42 saatleri arasında Hakkari Çukurca kırsalı ve Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla hava harekatı düzenlendi.

Bölgede tespit edilen silah mevzisi, sığınak ve barınaklar imha edilirken, görevlerini başarıyla tamamlayan savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.

Öte yandan Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan 6 terörist, güvenlik güçlerine silahsız ve teçhizatsız olarak teslim oldu. Şanlıurfa Mürşitpınar'da ise Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan PKK/PYD terör örgütü mensubu bir terörist yakalandı.

Güvenlik güçleri, Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki arazi araması sırasında iki antitank roketatar mühimmatı ele geçirdi.

YASA DIŞI SINIR GEÇİŞLERİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 621, Türkiye'den de Suriye'ye geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı. Bu kişilerle beraber, bir araç, 153 paket sigara, bir cep telefonu, bir bilgisayar, 153 dolar, 397 lira ile bir kredi kartı ele geçirildi.

Güvenlik güçleri, Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 3, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 163, Türkiye'den de Bulgaristan'a geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı. Bu müdahaleler sırasında ise 198 kilogram çay, iki binek hayvanı ile 32 bin 500 paket sigara ele geçirildi.