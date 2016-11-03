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Çakma ’a şok baskı

şapkası takan İranlı 3 kişilik çete, arama bahanesiyle turistleri soydu. Zanlılar kiralık araçlarındaki GPS sayesinde kıskıvrak yakalandı

Çakma FBI’a şok baskı
İstanbul'da Cezayirli turist Ben Silemano'nun (33) yanına, arka koltuğuna elleri kelepçeli bir kadın oturttukları araçla yanaşan çete üyeleri kendilerini ajanı olarak tanıttı. Silemano'nun 4 bin euro nakit dövizini alarak kaçtı. Çete üyeleri aynı yöntemle Cezayir uyruklu turistler Refik Belhadj ve Muhammed Ghrib'in de parasını gasp etti. Zanlıları kiraladıkları araçtaki GPS sisteminden takip eden ekipler, İranlı Nazenin V., Ali Rezan A. ve Veli F.'yi yakaladı. Adreste yapılan aramalarda; kelepçe ve üzerlerinde FBI yazılı şapka ele geçirildi. Sahte FBI ajanları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Dört yıl önce Veli F.'nin kendisine yine FBI ajanı süsü verdiği ve üst araması yapma bahanesiyle o dönem 10 turisti gasp ettiği belirlendi.
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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