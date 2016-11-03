Çakma FBI’a şok baskı

İstanbul'da Cezayirli turist Ben Silemano'nun (33) yanına, arka koltuğuna elleri kelepçeli bir kadın oturttukları araçla yanaşan çete üyeleri kendilerini FBI ajanı olarak tanıttı. Silemano'nun4 bin euro nakit dövizini alarakkaçtı. Çete üyeleri aynı yöntemle Cezayiruyruklu turistler Refik Belhadj ve MuhammedGhrib'in de parasını gasp etti. Zanlıları kiraladıkları araçtaki GPS sisteminden takip eden ekipler, İranlı Nazenin V., Ali Rezan A. ve Veli F.'yi yakaladı. Adreste yapılan aramalarda; kelepçe ve üzerlerinde FBI yazılı şapka ele geçirildi. Sahte FBI ajanları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Dört yıl önce Veli F.'nin kendisine yine FBI ajanı süsü verdiği ve üst araması yapma bahanesiyle o dönem 10 turisti gasp ettiği belirlendi.
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