Bumerang uyarısı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerin Kalkınmasında Kadınların Rolü Bakanlar Konferansı"na katıldı. Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu:



* Kadınların ülkelerimizin kalkınma hedeflerine katkı vermelerini istiyorsak önce onların haklardan ve fırsatlardan etkin biçimde faydalanmalarını temin etmeliyiz. Anne ve çocuk sağlığı, kızların eğitim-öğretimi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi konularının şahsım, eşim ve ülkem için özel öneme sahip meseleler olduğunu bilmenizi istiyorum.



* Bunların (FETÖ) tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet diyordum. Şimdi tabanı ibadet demekten de biraz çekinmeye başladım. Çünkü bazı gerçekler olduğu halde hala aynı istikamette gidenler var.



* İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler olarak, terör örgütlerinin tamamıyla kararlı şekilde mücadele etmeliyiz.



* Her fırsatta tekrarladığımız bir ikaz var; diyoruz ki 'terör örgütleri arasında ayrım yapılmasın.' 'Benim teröristim iyidir, seninki kötüdür' gibi bir anlayış, tüm insanlığı felakete sürükler. Çünkü terör örgütleri kandan ve vahşetten beslenir. Her an kendilerine destek veren ülkeleri de vurabilirler.



* İslam aleminin şu anda içinde bulunduğu en büyük sıkıntı; Rabbimizin emri istikametinde değil de ne yazık ki tersi demek istemiyorum o da bize yakışmaz, ona uzak bir tavır içerisinde yaşamamızdan kaynaklanıyor. 'İnananlar kardeştir' diyoruz ama kardeşliğimizin gereğini yerine getirmiyoruz. Dağınık şekilde olan bir İslam dünyası var, 1 milyar 700 milyon nüfus.



* Bugün Irak'ta, Afganistan'da, Filistin'de, Libya'da, niçin ortaya çıkan problemleri kendimiz çözemiyoruz? Coğrafyamızda 1 asırdır oynanan oyuna ne zaman 'dur' diyeceğiz.



* Avrupa'ya gitmeye çalışan Müslümanları gördükçe hicap duyuyorum. Ama bir yandan da kinim artıyor. Dergi kapaklarına basılan Aylan bebeğin fotoğraflarını gördükçe de kinim, öfkem artıyor.



* Bize, Irak ve Suriye ile ilgilenmeyin diye akıl veriyorlar. Bizim bu ülkelerle sınırımız var, nasıl ilgilenmeyelim? Suriye ve Irak'tan gelen yaklaşık 3 milyon mülteciyi topraklarında barındıran, bölgede yanan ateşi söndürmek için her riski göze alan bir ülke olarak, daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazırız. Mülteciler için yaklaşık 14 milyar dolar harcadık. AB bize destek sözü verdi, yerine getirmedi.