TEM otoyolunun Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, yaralamalı ve hasarlı kazalar nedeniyle ulaşıma kapandı.
Ankara'dan İstanbul yönüne seyreden Mehmet Adıbelli yönetimindeki 20 V 2319 plakalı otomobil, Düzce il sınırında bulunan viyadüklerde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan Seniha Adıbelli yaralandı. Adıbelli, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.
Öte yandan aynı yönde meydana gelen diğer kazada Serkan İnönü idaresindeki 06 DC 9766 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmadı.
Karayolları ekipleri, viyadüklerde meydana gelen kazalar nedeniyle TEM otoyolunun Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünü, başka kaza meydana gelmemesi için ulaşıma kapattı.
Ekipler, İstanbul istikametinde bekleyen araçları Ankara yönünden D-100 karayolunun Bolu Dağı güzergahına yönlendiriyor.
Otoyolda, kaza yapan araçların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.