Beştepe’ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün saat 15.00'te MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geleceği açıklandı. 29 Ekim resepsiyonunda kararlaştırılan görüşmenin gündeminde, başkanlık sisteminin olduğu öğrenildi Ayrıca darbe girişiminden sonra gündeme gelen idam cezasının da görüşmede konuşulacağı belirtildi. Bahçeli'nin 'Milli' duruşu, Amerika'nın Türkiye'de yaşayan gayrimeşru çocukları tarafından büyük bir rahatsızlık uyandırdı. Sosyal medyadaki Türk görünümlü Amerikalılar, bu görüşmeden rahatsız oldu.