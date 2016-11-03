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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarınca, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli arasında gerçekleşen sohbet sırasında görüşme ihtiyacının hasıl olduğu belirtildi.
Görüşmede, başta bölgedeki gelişmeler olmak üzere görüş teatisinde bulunulduğu kaydedildi.
- 03 Kasım 2016, Perşembe 15:25
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