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'de kritik zirve

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı 'yi kabul etti.

Beştepede kritik zirve
Cumhurbaşkanı , MHP Genel Başkanı 'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarınca, 'deki 29 Ekim resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli arasında gerçekleşen sohbet sırasında görüşme ihtiyacının hasıl olduğu belirtildi.

Görüşmede, başta bölgedeki gelişmeler olmak üzere görüş teatisinde bulunulduğu kaydedildi.
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe 15:25
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