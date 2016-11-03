  1. Irak 2 yıl sonra ilk kez...
  2. Beştepe'de kritik zirve

'nden skandal kararı!

'nın silahlı mücadele yaptığını ve terör örgütü olmadığını savundu

Belçika Mahkemesinden skandal PKK kararı!

, Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütleri listesinde olan 'nın faaliyetlerinin "silahlı mücadele kapsamında olduğu için terör suçu oluşturamayacağına" hükmetti.

Brüksel Mahkemesi, terör örgütünün Avrupa'daki üst düzey yöneticilerinden Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 36 kişinin yargılandığı davada karar açıkladı.

Mahkeme, terör faaliyetlerinde yer almanın yanı sıra çocuk yaştakilerin kaçırılması, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve ölüm tehdidinde bulunmakla yargılanan PKK üye ve yöneticilerinin yaptıklarının "terör eylemi" olmadığına hükmetti. Kararın gerekçesinde, "silahlı mücadele, terör suçlaması kapsamında değerlendirilemez" denildi. Federal Savcılığın karara itiraz etme hakkı bulunuyor.

2006'da başlayan soruşturmanın ardından Ekim 2015'te dava açılmıştı. Davada PKK üyeleri, Belçika ve diğer Batı Avrupa ülkelerinden genç ve çocuk yaştakileri ailelerinden koparttıktan sonra Belçika'nın yanı sıra Yunanistan ve Irak'taki kamplarda eğitim vermekle suçlanıyordu. Sanıklara yönelik suçlamalar arasında sahte evrak düzenlemek ve haraç toplamak da yer alıyordu.

PKK, AB'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor. Liste Belçika'yı da bağlıyor.
Etiketler: , ,
  • 03 Kasım 2016, Perşembe 15:38
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
alperen alperen

helal sana belçika senden beklenende buydu gerçek niyetinizi ortaya koydunuz. biz sizin ne mal olduğunuzu çoktan beri biliyorduk. Türkiyenin düşmanı senin dostun. gün ola harman ola.....

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.11.2016 16:15
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar