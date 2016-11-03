Belçika Mahkemesi, Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütleri listesinde olan PKK'nın faaliyetlerinin "silahlı mücadele kapsamında olduğu için terör suçu oluşturamayacağına" hükmetti.

Brüksel Mahkemesi, terör örgütünün Avrupa'daki üst düzey yöneticilerinden Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 36 kişinin yargılandığı davada karar açıkladı.

Mahkeme, terör faaliyetlerinde yer almanın yanı sıra çocuk yaştakilerin kaçırılması, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve ölüm tehdidinde bulunmakla yargılanan PKK üye ve yöneticilerinin yaptıklarının "terör eylemi" olmadığına hükmetti. Kararın gerekçesinde, "silahlı mücadele, terör suçlaması kapsamında değerlendirilemez" denildi. Federal Savcılığın karara itiraz etme hakkı bulunuyor.

2006'da başlayan soruşturmanın ardından Ekim 2015'te dava açılmıştı. Davada PKK üyeleri, Belçika ve diğer Batı Avrupa ülkelerinden genç ve çocuk yaştakileri ailelerinden koparttıktan sonra Belçika'nın yanı sıra Yunanistan ve Irak'taki kamplarda eğitim vermekle suçlanıyordu. Sanıklara yönelik suçlamalar arasında sahte evrak düzenlemek ve haraç toplamak da yer alıyordu.

PKK, AB'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor. Liste Belçika'yı da bağlıyor.