Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Ödül töreninde konuşan Başbakan Binali yıldırım "Ak Parti iktidarı olarak 14 senedir hem maddi hem manevi kalkınma konusunda geleneklerimizi koruyarak geleceğimizi oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasında şunları kaydetti: Gençlerimiz, millet şuuruyla hem istikalilimizi hem de gelecek hedeflerimizin gerçekleşmesi en önemli kaynağımızdır. Millet şuuru, kültür değerlerimiz, inançlarımızı kaybettiğimiz zaman gelecekle ilgili çok büyük tehlike ile karşı karşıya kalmamız kaçınılmaz olur. Bu özelliğimizin hala dipdiri olduğunu 15 Temmuz gecesi gördük. Bu millet, silaha topa karşı göğsünü siper ederek bu terör guruhuna gerekli dersi vermiş, kardeşliğini birlik beraberliğini sağlamayı başarmıştır. Bu vesileyle hayatını seve seve veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu önemli etkinliği başlatarak yaşayan insan hazineleri fikrini bir geleneğe dönüştürerek her yıl ömrünü vakfeden bu insanlarımızı gençlerimi tanıtma gayretinden dolayı Bakanımıza teşekkür ediyorum.