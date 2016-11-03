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dan çıktı

Baklavadan eroin çıktı
Batman'da bir otobüste yapılan aramada, içerisine zulalanmış ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Emniyet güçleri önceki gün , kent genelinde toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri hedef alan uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir yolcu otobüsüne yapılan aramada, baklava içerisine zulalanmış 17 gram eroin ele geçirildi.
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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