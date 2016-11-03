Baklavadan eroin çıktı

Batman'da bir otobüste yapılan aramada, baklava içerisine zulalanmış eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Emniyet güçleri önceki gün , kent genelinde toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri hedef alan uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir yolcu otobüsüneyapılan aramada, baklava içerisinezulalanmış 17 gram eroin ele geçirildi.
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