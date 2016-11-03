Bakan Çelik'ten cami açıklaması

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılacak olan camiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Yunan Başpsikoposunun "Caminin yapımını erteleyelim, ne gerek var" sözlerine değinen Çelik, "Atina'da cami olması, Hristiyan ve yunan kimliğini tehdit eden bir şey değildir. Konu, ırkçıların istismarına terk edilmemeli" ifadelerini kullandı.

Sorunlar olmasına rağmen işbirliğimiz ilerliyor.Türk isminin kullanılması konusundaki engellerin kalkması konusunda hassasiyetlerimizi Yunan hükümetine iletiyoruz. Çift dilli okulların açılması için saygı bekliyoruz. Biz Gökçeada'da sadece 4 öğrenci için okul açtık.AB bu duruma özel mekanizmalar üretmeli. AB söz verdiği parayı gönderene kadar çocuklar emeklilik yaşına gelir. Türkiye ve Yunanistan yükü paylaşıyor. AB rehavet içinde.Bakan Çelik, açıklamasında Atina'da yapılacak camiye ilişkin Yunanistan'ın yaklaşımına da değindi.Acele etmemeliyiz. Camiyi kimlere yapacağız? Bu insanlar ne yapacak? İbadet mi, yoksa camiler cihatçılık ve köktendincilik okulu mu olacak?"Atina'da cami olması Yunanlar için tehdit değil""Atina'da cami olması, Hristiyan ve yunan kimliğini tehdit eden bir şey değildir. Burada çoğulculuk esas olmalıdır. Azınlıkların korunması için hassasiyetimiz ortada. Konu, ırkçıların istismarına terk edilmemeli" diye konuştu.Yunanistan Başpiskoposu Atina'daki cami yapımına yönelik yaptığı açıklamada skandal sözler sarf ederek Müslümanları suçlamıştı.Yunanistan Başpiskoposu İeronimos, Atina'ya cami inşa edilmesi ile ilgili endişelerinin bulunduğunu belirterek, bu konuda acele edilmemesi gerektiğini söylemişti. İeronimos, Yunan Kilisesi'nin bu konuyu incelediğini belirterek, ülkede bulunan Müslümanların durumunun ne