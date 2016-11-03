Bakan Bozdağ'dan 'Cumhuriyet' açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhuriyet gazetesine yönelik gerçekleştirilen operasyonu yöneten savcının FETÖ soruşturmasında sanık olmasını, "O savcıya soruşturmanın verilmesi talihsizlik" sözleriyle değerlendirdi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Meclis'teki plan ve bütçe görüşmelerinde Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında görevlendirilen savcının FETÖ mensubu olduğu iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozdağ yaptığı konuşmada, "O savcının verilmesini talihsizlik olarak görüyorum. Keşke böyle bir görevlendirilme yapılmamış olsaydı. Başka birisi pekala yapabilirdi. Bizim savcıları değiştirme görevimiz yok. O başsavcılığın görevi" dedi.
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