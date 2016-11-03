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Bakan Bozdağ'dan 'Cumhuriyet' açıklaması

, Cumhuriyet gazetesine yönelik gerçekleştirilen operasyonu yöneten savcının FETÖ soruşturmasında sanık olmasını, "O savcıya soruşturmanın verilmesi talihsizlik" sözleriyle değerlendirdi.

Bakan Bozdağdan Cumhuriyet açıklaması
, Meclis'teki plan ve bütçe görüşmelerinde Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında görevlendirilen savcının FETÖ mensubu olduğu iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozdağ yaptığı konuşmada, "O savcının verilmesini talihsizlik olarak görüyorum. Keşke böyle bir görevlendirilme yapılmamış olsaydı. Başka birisi pekala yapabilirdi. Bizim savcıları değiştirme görevimiz yok. O başsavcılığın görevi" dedi.
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe 18:13
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