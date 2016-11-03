Ateşle oynadı

Gemi mühendisi Zekai Şengül, geçtiğimiz hafta tartıştığı karısı Nursen Şengül’ü benzinle yaktı. Alevlerden kendisi de nasibini aldı. Cani koca dün hayatını kaybederken, eşinin tedavisinin sürdüğü açıklandı.
Akıllara durgunluk veren olay 26 Ekim günü Antalya Kemer'de yaşanmıştı. Gemi mühendisi olan Zekai Şengül (48), eşi Nursen Şengül(38) ile tartıştı. Daha sonra evinden ayrıldı. Ancak bir süre sonra elinde benzin dolu bidonla eve döndü. Öfkesi dinmeyen koca, eşiyle tekrar tartışmaya başladı. Gözü dönen Zekai Şengül, 9 yaşındaki kızını dışarı çıkarttı. Komşuları ihbar etti Tüm kapı ve pencereleri kapatan Şengül, aldığı benzini banyoda eşinin üzerine boşalttı. Ardından karısını ateşe verdi. Nursen Şengül feci şekilde yanarken, alevler Zekai Şengül'e de sıçradı. Komşuların ihbarıyla olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken ağır yaralı olan karı-koca hastaneye kaldırıldı. Vücudunda derin yanıklar oluşan Nursen Şengül, tedavi altına alındı. Zekai Şengül ise İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi. Ancak karısını öldürmekisteyen cani koca kurtarılamadı. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nursen Şengül'üntedavisinin devam ettiği öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.