Anne ile kızı kayıp!

Denizli'nin Merkezefendi İlçesi'nde oturan Selma Akdaş (21), 13 gün önce kızı Gülin Damla'yı (2.5) da yanına alarak evden ayrıldı. Ancak bir daha anne ile kızından haber alınamadı. Selma Akdaş'ın inşaat işçisi olan eşi Ali Akdaş olay sonrası kayıp başvurusunda bulundu. Kızı ve eşinden hiçbir şekilde haber alamadığını belirten Ali Akdaş şöyle konuştu: "Eşim 21 Ekim'de, kızımla birlikte 'ablama gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Bir daha dönmedi. Gittiğinden beri kendisinden haber alınamadı. Eşimi ve çocuğumu her yerde arıyorum. Fakat hiçbir yerden haber alamadım. Gören veya bir şey duyan olursa lütfen polise ya da yetkililere haber versin"