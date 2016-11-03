Türkiye'de yürütülen soruşturmalar nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Cumhuriyet gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a, Almanya tarafından geçici pasaport verildiği öğrenildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Can Dündar'a verilen geçici pasaport, Dündar'ın Türk pasaportu iptal edilse bile, yasal bir şekilde Almanya'da kalabilmesine ve yurt dışına seyahat edebilmesine imkan sağlıyor.

Alman makamları tarafından yalnızca istisnai durumlarda verilen geçici pasaport, "yabancılar için seyahat belgesi" ya da Almanca adıyla "Reiseausweis für Auslaender" olarak da biliniyor.

Gri kaplı pasaport, Almanya'da "yedek kimlik" olarak da kullanılabiliyor.

15 Temmuz darbe girişiminden önce Almanya'ya gelen Can Dündar hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde pazartesi günü yakalama emri düzenlenmişti.



HAKKINDA YAKALAMA KARARI VAR

Nöbetçi İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik soruşturma kapsamında, Can Dündar hakkında "Almanya'da yaşadığının belirlenmesi, kendisiyle ilgili soruşturma ve kovuşturmaların sonuçsuz kalması için kaçtığı yönünde şüphe uyanması" gerekçeleriyle yakalama emri düzenlenmesine hükmetmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, aralarında Dündar'ın da bulunduğu Cumhuriyet ve gazetenin imtiyaz sahibi konumundaki vakıf yöneticileri hattında "PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir olduklarına", 15 Temmuz darbe girişiminden kısa bir süre önce darbe meşrulaştırıcı yayınlar yapıldığına dair iddia ve tespitler üzerine, "FETÖ ve PKK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlarından soruşturma başlatıldığı ifade edilmişti.