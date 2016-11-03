Acillik çoban

Kırşehir'de bir çoban, "Eşim doğum yapacak" şeklinde asılsız ihbarda bulunarak 112 ekiplerini 2 ay boyunca meşgul etti. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Selim Yılmaz, asılsız çağrıların devam ettiğini belirtti. Yılmaz, "Mesela geçen yıl birisi Çiçekdağı'ndan arayıp, 'Mucur'dan arıyorum, eşim doğumyapacak, ambulans gönderin'dedi. Bu kişinin Halaçlı'da yaşayanbir çoban olduğu ortayaçıktı. 2 ay uğraştık. Üç günde ya da haftada bir arıyordu" dedi.
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