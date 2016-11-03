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Acillik çoban

Acillik çoban
Kırşehir'de bir çoban, "Eşim doğum yapacak" şeklinde asılsız ihbarda bulunarak ekiplerini 2 ay boyunca meşgul etti. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Selim Yılmaz, ların devam ettiğini belirtti. Yılmaz, "Mesela geçen yıl birisi Çiçekdağı'ndan arayıp, 'Mucur'dan arıyorum, eşim doğum yapacak, ambulans gönderin' dedi. Bu kişinin Halaçlı'da yaşayan bir çoban olduğu ortaya çıktı. 2 ay uğraştık. Üç günde ya da haftada bir arıyordu" dedi.
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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