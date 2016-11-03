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15 Temmuz farklı olabilirdi

gecesi si olan eski Emniyet Genel Müdürü , Meclis Araştırma Komisyonu’na konuştu.

15 Temmuz farklı olabilirdi
FETÖ'nün 15 Temmuz girişimini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Merkez si Mehmet Kılıçlar'ı dinledi. Eski Emniyet Genel Müdürü ve darbe girişimi sırasında Valisi olan Kılıçlar, 17-25 Aralık'tan sonra İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın destek ve talimatı ile Emniyet içindeki FETÖ'cülere yönelik ciddi bir temizlik yapıldığını anlattı. Kılıçlar ayrıca, bunun 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasında da etkili olduğunu vurguladı.

TERFİ ETSİN DEDİK, EMEKLİ ETTİLER
Kılıçlar Emniyet Genel Müdürü olduğu dönem için ise "Göreve başlarken FETÖ'cü il müdürü sayısı belki 65'ti, benim zamanımda 75'e çıktı ama bunların atamasını ben yapmadım. O zamanki bakan İdris Naim Şahin, şimdi hapse atılan Ahmet Pek'le eskiden tanışırdı. Çoğu işleri beni by-pass ederek, onlar görüşerek bu atamalarla ilgili konuları hallettiklerini düşünüyorum. Jandarma ile ilgili de gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Atamalar yapıldıktan sonra gördük ki bizim 'Terfi etmesin' dediklerimiz terfi etti, 'Terfi etsin' dediklerimiz de emekli edildi. Yüzde 90'ı bizim dediğimizin tersi oldu" diye konuştu.
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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