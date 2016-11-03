Kahramanmaraş'ta TÜBİTAK desteğiyle cep telefonu uygulamaları üzerine çalışan girişimci, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimini her kesime anlatmak için iOS ve android işletim sistemlerinde kullanılabilen 120 soruluk bilgi yarışması uygulaması geliştirdi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Teknokent'te cep telefonu uygulamaları üzerine çalışan girişimci Ahmet Akkök, FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından ekibiyle insanlara darbe girişimini anlatmaya karar verdi.

Resmi kaynaklardan alınan sorularla bilgi yarışması hazırlayan ekip, 6 seviyede 120 soruluk "15 Temmuz Bilgi Yarışması" uygulamasını 2 ay önce hizmete sundu.

iOS ve Android işletim sistemi için hazırladıkları uygulamanın Windows çalışmalarını sürdüren ekip, kanlı darbe girişimini dünyaya anlatmak için soruları farklı dillere çevirerek daha çok kullanıcıya ulaşabilmeyi hedefliyor.

Girişimci Akkök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "15 Temmuz Bilgi Yarışması" ismini verdikleri uygulamada amaçlarının, darbe girişimine yönelik farkındalığın arttırılması ve tarihe geçecek 15 Temmuz'un unutulmaması olduğunu söyledi.

Uygulamanın darbe girişimine ilişkin farkındalığı arttıracak soru ve şıklarla merak ettiren detaylar içerdiğini dile getiren Akkök, ortaya güzel ve faydalı bir program çıktığını anlattı.

Akkök, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haber takip etmeyen biri olarak o dönemde sürekli haber takip ettim. Buna rağmen benim de kaçırdığım detaylar vardı. Böyle bir şeyi yapmaktan ve faydalı olmaktan çok mutlu oldum. 15 Temmuz bizim için çok önemli. Herkesin de bilmesi gerek. Bir polis ya da asker değilim ama elimizden ne geliyorsa yapalım istedik. Neler yapabiliriz diye düşündük ve bu uygulama aklımıza geldi.

Konuya sahip çıkmanın dışında başka bir motivasyonumuz olmadı. Güzel bir uygulama çıktı. Gösterdiğimiz kişiler de uygulamayı çok beğendi. Uygulama, App Store ve Google Play App Store'de hazır."

Akkök, uygulamanın yapımı aşamasında Apple ve Google ile bazı sorunlar yaşadıklarını belirterek, "Öncelikle Google, uygulamamızdaki '15 Temmuz' ismini istemedi. 15 Temmuz'un hassas bir gün olduğu ve kullanamayacağımız söylendi. Biz o yüzden Google'deki ismini 'Demokrasi Günü Bilgi Yarışması' yaptık. Apple'de ise isimde takılmadık. Orada '15 Temmuz Bilgi Yarışması' adı altında çıktı fakat FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in geçtiği bir isme itiraz ettiler. Sonunda biz de o ismi kaldırdık, baş harflerini yazarak kısalttık." şeklinde konuştu.

FARKLI DİLLERE DE ÇEVRİLECEK

Uygulamadaki sorularda kesinlikle yorum olmadığını, hepsini resmi kaynaklardan aldıklarını vurgulayan Akkök, programın Windows için de hazır hale geleceğini, gösterilen ilginin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Akkök, kazanç beklentileri olmadığını kaydederek, darbe girişimini anlatmak için uygulamayı farklı dillere de çevireceklerini, bunun vatani bir görev olduğunu sözlerine ekledi.