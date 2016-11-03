Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında iş adamı, sanayici ve esnafın bulunduğu 29 kişiden 13'ü tutuklandı.

Çerkezköy Ergene Havzası Sanayiciler ve İş Hayatı Derneği (ÇESİAD) Başkanı Hakan. A., Genel Sekreteri Engin P. ve Bölge Koordinatörü Efraim Ö. ile aralarında iş adamı, sanayici ve bazı Çerkezköy esnafının da yer aldığı isimler Çorlu KOM ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri ile önceki gün Çerkezköy Adliyesi'ne getirildi. 6 günlük gözaltı süresinin ardından adliyeye arka kapıdan alınan zanlıların 12 saat süren savcılık sorgusunun ardından Y.İ.,Y.K., Y.A., S.A., Y.A., L.Y., K.A., B.A., B.Ö., A.Y., A.H.A. serbest bırakıldı.

Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı Fatih Çakır'ın yaklaşık 12 saat süren sorgusunun ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 17 kişiden 4'ü denetimli serbestlik şartıyla salınırken, S.Ö., S.S., Ö.O., Ö.D., M.B., M.Y., İ.T., H.A., E.P., E.Ö., C.A., A.Y., A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddiaya göre, Çerkezköy'de 2004 yılında başlayan FETÖ yapılanmasının, hakim ve savcı grubu, avukatlar grubu, doktorlar grubu, iş adamları gurubu, emniyet gurubu, öğretmenler gurubu, emekliler gurubu, sanayi gurubu, esnaf gurubu şeklinde oluşturulduğu öne sürüldü. Gruplar, kendi altında da sınıflandırmalar yaparken grupların her biri içinden bir kişiyi yönetime gönderdi. Bu kişilerden oluşturulan mütevelli heyetinin başkanı ise bölge imamına bağlı olarak çalıştı. Çerkezköy'de toplanan kurban ve himmet paralarının bölge imamına teslim edildiği öğrenildi.

"Fettullah Gülen'i nasıl tanırsın? Hakkında ne söyleyebilirsin?" sorusunun yöneltildiği ÇESİAD Başkanı Hakan A.'nın "Ben insanlar hakkında kötü düşünmem. Kötü konuşmam. Ben ne gazete okurum ne de TV izlerim. Polisler evimi aradıklarında da görmüştürler evimde televizyon dahi yok. Ben sadece ticaretten anlarım ve ticaret yaparım" dediği iddia edildi.

Öte yandan Bosna Hersek'te firari durumda olduğu öğrenilen zanlılardan İ.S. ve M.Ö.'nün de ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.