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Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası grup maçlarının kuraları çekildi.

Ziraat Türkiye Kupasında gruplar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekiminde Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonsporve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.

KURA ÇEKİMİNDE TORBALAR ŞU ŞEKİLDE;

1. TORBA: Beşiktaş, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir, Osmanlıspor, Galatasaray, Kasımpaşa, Akhisar Belediyespor.

2. TORBA: Gençlerbirliği, Bursaspor, Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor, Kayserispor, Sivasspor, Elazığspor

3. TORBA: Boluspor, Göztepe, Şanlıurfaspor, Ümraniyespor, Tuzlaspor, Gümüşhanespor, Menemen Belediyespor, İnegölspor

4. TORBA: Kırklarelispor, Aydınspor 1923, Amed Sportif Faaliyetler, Kızılcabölükspor, Darıca Gençlerbirliği, 24 Erzincanspor, Sancaktepe Belediyespor, Yeni Amasyaspor

KURA ÇEKİMİ BAŞLADI...

A GRUBU: Kırklarelispor, Şanlıurfaspor, Gaziantepspor, Osmanlıspor

B GRUBU: Sancaktepe Belediyespor, İnegölspor, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa

C GRUBU: Amed Sportif Faaliyetler, Menemen Belediyespor, Gençlerbirliği, Fenerbahçe

D GRUBU: Darıca Gençlerbirliği, Boluspor, Kayserispor, Beşiktaş

E GRUBU: 24 Erzincanspor, Tuzlaspor, Elazığspor, Galatasaray

F GRUBU: Yeni Amasyaspor, Göztepe, Sivasspor, Medipol Başakşehir

G GRUBU: Aydınspor 1923, Ümraniyespor, Bursaspor, Akhisar Belediyespor.

H GRUBU: Kızılcabölükspor, Gümüşhanespor, Trabzonspor, Atiker Konyaspor
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba 15:44
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