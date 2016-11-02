Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekiminde Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonsporve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.
KURA ÇEKİMİNDE TORBALAR ŞU ŞEKİLDE;
1. TORBA: Beşiktaş, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir, Osmanlıspor, Galatasaray, Kasımpaşa, Akhisar Belediyespor.
2. TORBA: Gençlerbirliği, Bursaspor, Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor, Kayserispor, Sivasspor, Elazığspor
3. TORBA: Boluspor, Göztepe, Şanlıurfaspor, Ümraniyespor, Tuzlaspor, Gümüşhanespor, Menemen Belediyespor, İnegölspor
4. TORBA: Kırklarelispor, Aydınspor 1923, Amed Sportif Faaliyetler, Kızılcabölükspor, Darıca Gençlerbirliği, 24 Erzincanspor, Sancaktepe Belediyespor, Yeni Amasyaspor
KURA ÇEKİMİ BAŞLADI...
A GRUBU: Kırklarelispor, Şanlıurfaspor, Gaziantepspor, Osmanlıspor
B GRUBU: Sancaktepe Belediyespor, İnegölspor, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa
C GRUBU: Amed Sportif Faaliyetler, Menemen Belediyespor, Gençlerbirliği, Fenerbahçe
D GRUBU: Darıca Gençlerbirliği, Boluspor, Kayserispor, Beşiktaş
E GRUBU: 24 Erzincanspor, Tuzlaspor, Elazığspor, Galatasaray
F GRUBU: Yeni Amasyaspor, Göztepe, Sivasspor, Medipol Başakşehir
G GRUBU: Aydınspor 1923, Ümraniyespor, Bursaspor, Akhisar Belediyespor.
H GRUBU: Kızılcabölükspor, Gümüşhanespor, Trabzonspor, Atiker Konyaspor
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