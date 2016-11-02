Yine serbest

İstanbul'da hemşire Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için tekme atan Abdullah Çakıroğlu, tutuklandıktan sonra geçtiğimiz çarşamba tahliye edildi. Karar üzerine Başsavcılık itiraz etti. İtirazı değerlendiren Ağır Ceza Mahkemesi ise tahliye kararını kaldırarak sanık hakkında yakalama kararı çıkardı. 3.kez gözaltına alınan saldırgan çıkarıldığı mahkeme tarafından 2. kez tutuklandı. Bu kez ise sanığın avukatı itirazda bulundu. Bunun üzerine AbdullahÇakıroğlu dün tekrar serbest bırakıldı.
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