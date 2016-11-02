Washington’dan Gülen itirafı

ABD medyasına konuşan üst düzey bir Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in 15 Temmuz'daki darbe girişiminin arkasında olduğuna dair iddialarında doğruluk payı olabileceğini söyledi. Yetkili, Türkiye'nin Gülen ve takipçileri hakkındaki suçlamaların ciddiye alınması için yeterli gerekçe olduğunu da belirtti.

'ŞÜPHELİ FİNANSAL BİR YAPISI VAR'

ABD merkezli Associated Press haber ajansında yayımlanan habere göre, Amerikalı diplomat, Gülen tarafından yönetilen vakıf ve eğitim kuruluşlarının şüpheli bir yapısı ve finansmanı olduğunu vurgulayarak, "Kendi halinde dini bir hareketten çok organize suç örgütlerinin kara para aklamak için para saklayan kişileri gibi görünüyorlar. Gülen hakkındaki iddialarda haklılık payı olabilir. Türk hükümetinin Fetullah Gülen hakkındaki suçlamaları için yeterli ve makul gerekçeler var" dedi. Söz konusu yetkili, Türkiye'nin, darbe girişiminin arkasında, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in olduğuna ilişkin ABD makamlarına ilettiği belgelerin incelenmesine devam edildiğini de hatırlattı. İsminin gizli kalması kaydıyla ABD'li gazetecilere konuşan Amerikalı yetkili bu açıklamayı Bekir Bozdağ'ın Washington'a yaptığı ziyaretin ardından gerçekleştirdi. Bozdağ, mevkidaşı ABD Adalet Bakanı Loretta Lynch'e 95 dakikalık görüşme sırasında Gülen'in darbe öncesi suçlarıyla ilgili Amerikalıların talebi doğrultusunda ek belgeler verdi. Tüm bunlar Amerikalılarda genel bir fikir değişikliği olduğunun kanıtı olarak gösteriliyor. "Amerikan medyasının ilgisi de ABD tarafını açıklama yapmaya itmiş olabilir" değerlendirmesi yapılıyor.

'KESİNLİKLE BİR ADIM ATILACAK'

Bakan Bozdağ'ın görüşmeleriyle ilgili bilgi veren heyetten başka bir kaynak ise Amerikalı bakanın Gülen dosyasını hassasiyetle inceleyecekleri sözünü verdiğini söyledi. Fakat herkesin ortak görüşü dosya ile ilgili adımın ocak ayından önce atılmasının zor olduğu yönünde. Üst düzey bir Türk diplomat ise, Amerikalıların Gülen meselesini artık anladıklarını ve bu konuyla ilgili kesinlikle bir adım atacaklarını söyledi. Diplomat, "Bununla ilgili bir şey yapacaklar. Fakat ikili ilişkileri asıl zorlayan şey sahadaki gelişmeler. Rakka operasyonu ve Irak. YPG ile işbirliği. Asıl sıkıntılar burada" şeklinde konuştu.