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’nın gücü!

3 yaşındaki Berat, kalbi delik olarak doğdu. Dünyaya gözlerini açtığı ilk andan itibaren kullanmaya başladığı ilacı sayesinde hayata tutundu

Viagra’nın gücü!
Konya'da Berat Güney, 3 yıl önce kalbi delik olarak dünyaya geldi. Çocuğun imdadına ise cinsel gücü artırıcı ilaç olarak kullanılan '' yetişti. Doktorlar, kalbine yeterince kanın ulaşmasını sağlamak için Berat'a enjektörle Viagra verdi. 3 yaşına kadar günde 4 kez Viagra kullanan Berat, bu sayede hayata tutunabildi. Hastalıkları Uzmanı Zafer Ertürk, Viagra'nın kalbin hızlı çalışmasını sağladığını söyledi. Anne Nesibe Güney ise "Bazılarına komik geliyor ama oğlum Viagra sayesinde yaşadı. Kalbindeki deliğin kapanması için İstanbul'da ameliyat olması gerekiyor. Bunun için 20 bin lira gerekiyor" dedi.

Özcan SARAÇ
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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