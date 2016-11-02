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'de arazi arama ve tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, bir grup terörist tespit edince hava destekli başlatıldı.

Tuncelide terör operasyonu!

'nin ilçesinde, tespit edilen bir grup teröriste yönelik hava destekli başlatıldı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ovacık ilçesine bağlı Yoğunçam köyü kırsalında, arazi arama ve tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, bir grup terörist tespit etti.

Güvenlik güçleriyle teröristler arasında yaşanan kısa süreli çatışmanın ardından, teröristler dağlık ve ormanlık alana kaçtı.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye karadan takviye birlikler, havadan da "kobra" tipi helikopterler sevk edildi.

Kaçış güzergahları helikopterler ile ateş altına alınan teröristlere yönelik operasyonun sürdüğü belirtildi.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba 16:42
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