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, Hulusi Akar'ın Rusya ziyaretine ilişkin açıklama yayınladı

Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı 'ın Rusya ziyaretine ilişkin açıklama yayınladı.

TSKdan Rusya açıklaması!

'ın Rusya ziyaretine ilişkin 'dan açıklama geldi. Açıklamada 'in konuşulduğu bilgisi dikkat çekti.

Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar'ın Rusya ziyaretine ilişkin açıklama yayınladı. Açıklamada Rusya ziyareti sırasında Halep'te normalleşme ve barışın tesisi üzerinde durulduğu ve fikir teatisinde bulunulduğu belirtildi.

TSK açıklamasında Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar'ın Rusya ziyaretiyle ilgili "Görüşmeler yapıcı bir havada gerçekleşti. Suriye'deki çatışma ve Halep'teki durum ele alındı." ifadelerine yer verildi.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba 15:37
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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nebi nebi

iyi gelişme rusya ile kanka olmamız lazım ,abd nin niyeti hiç iyi değil ,şeytanlar

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cevapla 02.11.2016 16:45
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