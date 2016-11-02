Org. Hulusi Akar'ın Rusya ziyaretine ilişkin TSK'dan açıklama geldi. Açıklamada Halep'in konuşulduğu bilgisi dikkat çekti.
Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar'ın Rusya ziyaretine ilişkin açıklama yayınladı. Açıklamada Rusya ziyareti sırasında Halep'te normalleşme ve barışın tesisi üzerinde durulduğu ve fikir teatisinde bulunulduğu belirtildi.
TSK açıklamasında Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar'ın Rusya ziyaretiyle ilgili "Görüşmeler yapıcı bir havada gerçekleşti. Suriye'deki çatışma ve Halep'teki durum ele alındı." ifadelerine yer verildi.
kalan karakter 1000
iyi gelişme rusya ile kanka olmamız lazım ,abd nin niyeti hiç iyi değil ,şeytanlar
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.