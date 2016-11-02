  1. Terör destekçisi Cumhuriyet illegal çıktı!
  2. Kraliçe’nin adamları

The GülEND!

, kanatları altında saklanan teröristbaşı ve kalleş örgütü için yeni uyandı! ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili “Masum bir dini hareketten ziyade organize suç örgütü gibi görünüyorlar” açıklamasını yaptı...

The GülEND!
Türkiye yurt dışında 'nün bir terör örgütü olduğunu anlatmak için düğmeye bastı. Adalet Bakanı ve beraberindeki heyet ilk olarak geçtiğimiz hafta 'ye çıkarma yaptı. Ve yıllardır Gülen'e kol kanat geren ABD, kalleşin hainliğini yeni anladı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Amerikan Haber Ajansı AP'ye bir açıklama yaptı. Türk hükümetinin Gülen hakkındaki suçlamaları için yeterli ve makul gerekçeler olduğunu vurguladı.

'ŞÜPHELİ BİR YAPISI VAR'
Söz konusu yetkili, Fetullahçı Terör Örgütü/ (FETÖ/PDY) tarafından işletilen vakıf ve eğitim kurumlarının şüpheli bir yapısı ve finansmanı olduğunu açıkladı. Ardından Gülen ve kalleş örgütü için şu yorumları yaptı. "Masum bir dini hareketten ziyade organize suç örgütlerinin kara para aklamak için para saklayan kişileri gibi görünüyorlar. Gülen hakkındaki iddialarda haklılık payı olabilir." Söz konusu yetkili, Türkiye'nin, darbe girişiminin arkasında FETÖ elebaşısı Gülen'in olduğuna ilişkin ABD makamlarına ilettiği belgelerin incelenmesine devam edildiğini hatırlattı.


* Gülen'in Pensilvanya'daki ini, ABD tarafından özel korunuyor!
Etiketler: , , , , , ,
  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar