The GülEND!

ABD, kanatları altında saklanan teröristbaşı Fetullah Gülen ve kalleş örgütü için yeni uyandı! ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili “Masum bir dini hareketten ziyade organize suç örgütü gibi görünüyorlar” açıklamasını yaptı...
Türkiye yurt dışında FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu anlatmak için düğmeye bastı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve beraberindeki heyet ilk olarak geçtiğimiz hafta ABD'ye çıkarma yaptı. Ve yıllardır Gülen'e kol kanat gerenABD, kalleşin hainliğini yeni anladı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Amerikan Haber Ajansı AP'ye bir açıklama yaptı. Türk hükümetinin Gülen hakkındakisuçlamaları için yeterli ve makul gerekçelerolduğunu vurguladı.
'ŞÜPHELİ BİR YAPISI VAR'
Söz konusu yetkili, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından işletilen vakıf ve eğitim kurumlarının şüpheli bir yapısı ve finansmanı olduğunu açıkladı. ArdındanGülen ve kalleş örgütü için şu yorumlarıyaptı. "Masum bir dini hareketten ziyadeorganize suç örgütlerinin kara para aklamakiçin para saklayan kişileri gibi görünüyorlar. Gülen hakkındaki iddialarda haklılık payı olabilir." Söz konusu yetkili, Türkiye'nin, darbe girişiminin arkasında FETÖ elebaşısı Gülen'in olduğuna ilişkin ABD makamlarına ilettiği belgelerin incelenmesine devam edildiğini hatırlattı.
* Gülen'in Pensilvanya'daki ini, ABD tarafından özel korunuyor!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.