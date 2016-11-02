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Şehidim geliyor

’da şehadete ulaşan 3 imiz dün son yolculuğuna uğurlandı. İsmail Koç’un naaşını Haymana’daki baba ocağına götüren helikopteri gören anne Halime Koç gökyüzüne doğru kollarını açtı. “Bak şehidim geliyor” diye ağıt yaktı

Şehidim geliyor
Türkiye dün üç evladı için ağladı. 'da 'nın kalleş sı sonucu olan Uzman Çavuş Fatih Ak (25) ve Uzman Çavuş Nuri Başaran (26) memleketleri Afyonkarahisar'da son yolculuklarına uğurlandı. Şehit acısının yaktığı illerden biri de Konya'ydı. Şehit Uzman Çavuş İsmail Koç'un (26) naaşını taşıyan helikopter, Haymana'nın Yaprakbayır Köyü'ne doğru inişe geçti. Bu sırada anne Halime Koç, kollarını göğe açtı. "Bak şehidim geliyor" diye ağıt yaktı. Şehidin cenaze töreninde ise kanlı terör örgütüne Kürtçe lanetler yağdı. Şehidin yakınları "Bu hain PKK'lılar madem 'Kürdüz' diyorlar, o zaman niye bu kardeşimizi öldürdüler. Biz de Kürdüz ve bu ülkede özgürce her Kürt gibi yaşıyoruz. Doktor, başbakan, cumhurbaşkanı her şey olabiliyoruz. Onların amacı ülkeyi bölmek... Bu vatan hepimizin" diye konuştu. Şehit Uzman Çavuş Koç, Yaprakbayır Köyü'ndeki aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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